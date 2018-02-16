Сотрудники УЕФА получают угрозы из-за расследования в отношении «Скендербеу»

Сотрудники УЕФА получают угрозы смерти. Поводом стало расследование в отношении албанского клуба «Скендербеу», который подозревается в участии в договорных матчах.

«Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована о письмах», — говорится в заявлении УЕФА.

В настоящий момент дисциплинарный комитет организации ведет расследование в отношении «Скендербеу» и может отстранить клуб от участия в еврокубках на десять лет. Отмечается, что угрозы были направлены на запугивание и прекращения выполнения работы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА