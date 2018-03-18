Лионель Месси стал первым футболистом, забившим 25 голов в 9 сезонах Примеры

Автор: Никита Воробьев 0

Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом, который отметился 25 голами в 9 сезонах чемпионата Испании. Исторический мяч аргентинец забил в матче 29-го тура против «Атлетика».

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду показывал такую результативность на протяжении восьми сезонов. В нынешнем розыгрыше Примеры он может повторить достижение Месси. На настоящий момент у португальца 18 реализованных моментов.

Третьим по этому показателю является бывший нападающий «Реала» Уго Санчес (четыре сезона).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Педро Мартина

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