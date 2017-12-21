Полузащитник Леон Бриттон будет исполняющим обязанности главного тренера «Суонси» на ближайшей игре

Полузащитник «Суонси Сити» Леон Бриттон назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. 35-летний игрок будет руководить своими партнерами в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Ранее клуб из Уэльса объявил об отставке Пола Клемента из-за неудовлетворительных результатов. «Лебеди» занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 12 очков после 18-и матчей.

Бриттон выступает за «Суонси» с сезона-2002/2003.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Суонси»

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