«Арсенал» летом может продать Эктора Бельерина

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин близок к уходу из клуба ближайшим летом. Как сообщают британские СМИ, руководство «канониров» намерено выручить с продажи испанца 50 миллионов фунтов.

Отмечается, что «Арсенал» собирается начать перестройку в команде и хочет продать Бельерина за солидную сумму, чтобы на вырученные средства приобрести новых игроков.

В услугах воспитанника «Барселоны» заинтересован «Ювентус». В нынешнем сезоне Бельерин забил два гола и сделал две результативные передачи в 29 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail