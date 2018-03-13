«Арсенал» летом может продать Эктора Бельерина

Автор: Никита Воробьев 0

Бельерин

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин близок к уходу из клуба ближайшим летом. Как сообщают британские СМИ, руководство «канониров» намерено выручить с продажи испанца 50 миллионов фунтов.

Отмечается, что «Арсенал» собирается начать перестройку в команде и хочет продать Бельерина за солидную сумму, чтобы на вырученные средства приобрести новых игроков.

В услугах воспитанника «Барселоны» заинтересован «Ювентус». В нынешнем сезоне Бельерин забил два гола и сделал две результативные передачи в 29 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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