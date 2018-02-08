Предварительные заявки сборных на ЧМ-2018 могут быть увеличены до 35 футболистов

Автор: Никита Воробьев 0

ФИФА

Оргкомитет ФИФА намерен изменить количество игроков в предварительных заявках сборный на чемпионате мира 2018 года. Опираясь на отзывы тренеров, федерация выступила за увеличение числа футболистов с 30 до 35 человек.

Ожидается, что решение будет принято советом ФИФА на очередном заседании. Оно состоится 16 марта в колумбийском Боготе.

Все национальные сборные, которые примут участие в ЧМ-2018, должны представить ФИФА свои предварительные списки до 14 мая. Итоговые заявки из 23 игроков должны быть готовы до 4 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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