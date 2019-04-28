Юрий Семин: «Самое главное — «Локомотив» взял три очка»

Матч 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Енисеем» завершился победой «железнодорожников» (2:1). Главный тренер московского клуба Юрий Семин подвел итоги встречи.

«Самое важное — мы взяли три очка в такой тяжелой борьбе и сложном матче. Много очень замен в последнее время получается. Но я очень доволен, что был результат».

Об Игнатьеве

«Сильное рассечение. Швы накладывают на голеностопе».

Про чемпионские амбиции и ЛЧ

«Чемпионские амбиции есть, потому что мы чемпионы. Чтобы попасть в Лигу чемпионов надо бороться за первое место. Будем бороться, жизнь покажет»,

О Денисове

«Что касается Денисова, то у него в последнее время была серьезная ангина. Когда он будет лучше Баринова играть и Крыховяка, тогда и будет выходить. Для меня самое главное, чтобы на поле был самый лучший игрок».

О травмированных

«Крыховяк играет, потому что два центральных защитника травмированы. А в целом, такие перестроения очень значительны. То один выпадает, то — другой. Неизвестно, что с Игнатьевым».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»