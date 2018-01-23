Эдер хочет перейти в «Зенит»

Автор: Никита Воробьев 0

Нападающий «Интера» Эдер попал в сферу интересов «Кристал Пэлас». Английский клуб планирует взять игрока в аренду с правом выкупа.

«Нерадзурри», в свою очередь, намерены осуществить полноценный трансфер.

Осложняет переговоры тот факт, что сам Эдер изъявил желание перейти в санкт-петербургский «Зенит». Футболист хочет играть под руководством своего соотечественника Роберто Манчини.

В нынешнем сезоне Эдер забил один гол и сделал одну голевую передачу в 16-и матчах Серии А.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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