Дженнаро Гаттузо: «Милан» не Брэд Питт, а пока такой же уродливый, как и я»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал прогресс своей команды. «Россонери» впервые в этом сезоне одержали три победы подряд.

«Я понимаю, какие у меня идеи и вижу, как работают люди в команде. Я стараюсь держаться на ногах и особо не читаю, что обо мне говорят, потому что понимаю, что впереди долгий путь.

Нельзя забывать, что говорили о нас всего шесть недель назад, иначе мы начнем регрессировать. Сейчас мы не Брэд Питт и пока остаемся такими же уродливыми, как я и моя борода, с кругами под глазами.

Слышу разговоры о месте в зоне Лиги чемпионов, но на данный момент мы даже не пробились в Лигу Европы», — цитирует Гаттузо Football Italia.

В настоящий момент «Милан» идет на седьмом месте Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia