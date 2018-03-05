Арсен Венгер: «Выход «Арсенала» в Лигу чемпионов почти невозможен»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался после поражения от «Брайтона» (1:2) в матче АПЛ. Француз уверен, что его клубу будет сложно выйти в Лигу чемпионов.

«Мы сыграли пассивно, нам не хватало уверенности. Сейчас мы переживаем сложное время.

Выйти в Лигу чемпионов будет крайне тяжело, почти невозможно. Мы сильно отстали от конкурентов. Думаю, путевки мы лишились еще раньше. Впереди нас пять команд, и теперь нужно, чтобы оступилась не одна из них, а две», — сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: www.bbc.com