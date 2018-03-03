Виктор Гончаренко: «Когда ждать возвращения Марио Фернандеса на поле? Думаю, только в апреле»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матчу красно-синих против «Урала». Встреча 21-го тура РФПЛ завершилась минимальной победой москвичей.

«Хотелось бы более цельной игры с нашей стороны. В обороне действовали очень хорошо — по нашим воротам нанесен один удар. А вот реализацию хотелось бы получше, хотя ударов хватает. Есть, в чем прибавлять. Может, сказалось качество поля. Хотя для такой поры оно весьма достойное. Но в любом случае начать с победы — это важно для уверенности.

Второй домашний матч — и снова потеря защитника. В этом виноват холод? Сложно сказать. Ведь повреждения Васина и Фернандеса разные. Но, может, и холод сказался. Марио один из самых хорошо подготовленных игроков, а травму получил на ровном месте. Когда ждать его возвращения? Думаю, только в апреле», — заявил Гончаренко.

После сегодняшнего выигрыша «армейцы» набрали 38 оков. ЦСКА переместился на промежуточное второе место в турнирной таблице, однако все конкуренты красно-синих имеют матч в запасе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс