Артем Дзюба: «Поставил цель – подготовиться и выступить на ЧМ-2018»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал подготовку ко второй части чемпионата России. Игрок рассказал о своей главной цели на полгода.

«Постепенно набираем форму, поэтому пока все немного тяжело и замедленно. Но это и сборы – чтобы ко всему прийти постепенно. Есть над чем работать. Но мы уже играем, 90 минут – это хорошо.

Мы с Новосельцевым тренировались всего три дня, поэтому пока тяжело. Но уже выдержали 90 минут, дальше будет лучше. Самое главное – официальные матчи, а сейчас идет подготовка.

Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей своей карьеры. Уходил в аренду, если были какие-то моменты. Переход в «Арсенал» не является исключением.

Впереди домашний чемпионат мира, такое случается один раз в жизни, так что это цель номер один. Я поставил себе эту цель – подготовиться и выступить. А как там будет, увидим», – сказал Дзюба.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный канал тульского «Арсенала» в YouTube