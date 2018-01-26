Жителям Таджикистана не рекомендовано посещение России в период ЧМ-2018

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в российские города на время проведения ЧМ-2018. Причина в срочной постановке на миграционный учет в период турнира.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с проведением турнира в России в период с 25 мая по 25 июля 2018 года иностранные граждане обязаны поставить себя на миграционный учет в течение суток с момента прибытия.

Это касается иностранцев, прибывающих в указанный период на временное, постоянное жительство или трудовую миграцию в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск и Сочи.

Гражданам Таджикистана рекомендуется следовать данному требованию или воздержаться от посещения указанных городов в период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

«Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира будут усилены, и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей», – говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press

Источник: Avesta