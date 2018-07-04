Ривалдо: «Неймар никогда не выиграет «Золотой мяч» в «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо предположил, что форвард «ПСЖ» Неймар мог бы выиграть «Золотой мяч» в «Реале». Однако экс-игрок уверен, что Неймар не получит награду, пока играет во Франции.

«Если Неймар хочет выиграть «Золотой мяч», он должен играть в одном из самых больших клубов в мире.

Он никогда не выиграет «Золотой мяч» в «ПСЖ» под руководством нового тренера Томаса Тухеля. В футбол, который ему нужен, играют, например, в Испании. Вот почему трансфер в «Реал» так важен для Неймара.

В любом случае, надеюсь, это сработает. У «ПСЖ» нет таких традиций, как у других крупных европейских клубов типа «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», – сказал Ривалдо.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN