Тиаго Силва побеждал в 72,5% из своих 150 матчей за «ПСЖ»

Матч против «Страсбура» (5:2) стал для защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы 150-м в чемпионатах Франции. Игрок показал лучший показатель для французского чемпионата.

Все эти матчи он сыграл за клуб из Парижа.

150 — Thiago Silva will play his 150th game in Ligue 1, all with Paris. He has won 72.5% of these games, more than any other player in the last 40 seasons among thoses who played at least as many games. Monstro.

