Денис Глушаков: «Турция и Швеция – хорошие команды. Кого-то из них выделять, ставить выше или ниже глупо»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после жеребьевки Лиги наций. Россия попала в одну группу с Турцией и Швецией.

«Турция и Швеция – хорошие команды. Кого-то из них выделять, ставить выше или ниже глупо. И с теми и с другими будет тяжело и интересно играть. Надеюсь, болельщикам тоже понравится.

Сборная всегда ищет подходящих соперников по товарищеским матчам перед чемпионатом мира или Европы. А здесь нам уже выпали достойные команды. Пока, если честно, не вникал в схему проведения Лиги наций.

Когда турнир стартует, станем думать об этом. Любопытно будет разобраться, понять, что и как», – сказал Глушаков.

Лига наций – новый турнир УЕФА, который стартует в 2018 году и по замыслу должен заменить товарищеские матчи сборных.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА