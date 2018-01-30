Станислав Черчесов: «Попадание в Лиге наций в группу B нас задело»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к новому турниру УЕФА Лиге наций. Специалист уверен, что главная цель в турнире — попадание в группу А.

«Значимость Лиги наций мы поймем тогда, когда пройдет первый этап. Жеребьевка есть, даты матчей тоже. Я бы это назвал «контрольные матчи с соревновательным привкусом».

Наша максимальная задача – сделать все, чтобы попасть в элиту – в группу А. Мы сейчас в группе В , но хотим туда, где играют более сильные команды.

Нас это, честно говоря, задело. Надо стараться, чтобы попасть в группу А», – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальная страница сборной России Вконтакте