Стало известно, кто рассудит товарищеские матчи сборной России против сборной Бразилии и сборной Франции

Назначены арбитры на товарищеские матчи сборной России. Матчи против сборных Бразилии и Франции рассудят белорусская и литовская бригады.

На игре Россия – Бразилия будет работать судейская бригада из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

На игре Россия – Франция будет работать судейская бригада из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. В роли его ассистентов выступят Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.

Напомним, контрольный матч сборной России с Бразилией состоится 23 марта на стадионе «Лужники», а с Францией – 27 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС