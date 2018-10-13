В Бельгии задержали агента, осуществившего трансфер Софьяна Ханни в «Спартак»

Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушениями. В Бельгии полиция проводит масштабное расследование по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.

Под подозрение попали клубы высшей лиги. Задержаны 25 человек, среди них – два арбитра ФИФА.

Среди задержанных – агент Моги Баят. Трансфер Ханни в «Спартак» за 8 миллионов евро был совершен при его участии. Теперь сделки с участием Баята будут тщательно изучены.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal24