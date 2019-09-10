Александр Бородюк: «Некоторые игроки сборной России разочаровали»

Бывший главный тренер сборной Казахстана и молодежной сборной России Александр Бородюк поделился мнением о матче Россия — Казахстан. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

«Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего — это Жирков и Фернандес. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им еще многому надо учиться.

Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу – с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.

Из таких игр всегда стоит делать правильные выводы. Накануне Дания приезжала в Грузию и еле-еле сыграла 0:0, а ведь дома забили им пять мячей. Здесь на первый план выходят мотивация, подготовка и характер. Нашей сборной еще предстоит много поработать», — сказал Бородюк.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24