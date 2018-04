«Ювентус» в домашнем матче 34-го тура серии А проиграл «Наполи» (0:1). Перед матчем главный Маурицио Сарри показал средний палец фанатам «Ювентуса» из автобуса.

Когда автобус с командой из Неаполя подъезжал к стадиону «Ювентуса», фанаты «черно-белых» встретили его зарядом оскорблений. Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продемонстрировал им в ответ средний палец.

This could have backfired 😂

As it happens, Napoli coach Maurizio Sarri had the last laugh as Kalidou Koulibaly scored a 90th-minute winner for Napoli to close the gap at the top to just one point with four to play! pic.twitter.com/3DaQWxM7QK

— Goal (@goal) April 22, 2018