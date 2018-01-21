Дортмундская «Боруссия» требует с «Арсенала» 70 млн евро за Пьера-Эмерика Обамеянга

Руководство «Боруссии» не собирается продавать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно менее, чем за 70 миллионов евро. Переговоры с «Арсеналом» продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сделал первое предложение о трансфере нападающего в размере 50 млн евро, но такая сумма не устраивает дортмундцев. Клубы продолжат переговоры по условиям трансфера.

В прошлом сезоне Обамеянг стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а в этом уже забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

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