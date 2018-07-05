Александр Самедов: «Главным козырем сборной России является характер»

Автор: Лидия Дидык 0

Александр Самедов

Полузащитник сборной России Александр поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Футболист назвал главный козырь российской сборной. 

«Чемпионат мира начинается с плей-офф, и нашей задачей является пройти как можно дальше по турнирной сетке, а кто что-то там считает – не важно. Мы должны выслушать тренерский штаб и правильно сыграть в матче против хорватов.

Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя», – сказал Самедов.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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