Лерой Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего молодого игрока сезона в Англии. Лауреатом стал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD

🏆👏#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1 — PFA (@PFA) April 22, 2018

Помимо 22-летнего игрока из Германии, на награду претендовали вратарь Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), защитник Райан Сессеньон («Фулхэм»), хавбек Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), нападающие Харри Кейн («Тоттенхэм») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер PFA