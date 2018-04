Лерой Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего молодого игрока сезона в Англии. Лауреатом стал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

