Лерой Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Автор: Лидия Дидык 0

Сане

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего молодого игрока сезона в Англии. Лауреатом стал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Помимо 22-летнего игрока из Германии, на награду претендовали вратарь Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), защитник Райан Сессеньон («Фулхэм»), хавбек Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), нападающие Харри Кейн («Тоттенхэм») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер PFA

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