«Ньюкасл» хочет выкупить Кенеди у «Челси»

«Ньюкасл» хочет сохранить бразильского полузащитника Кенеди, выкупив его у «Челси». 22-летний игрок выступает за команду на правах аренды, в 9 матчах АПЛ он забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

По словам главного тренера клуба Рафаэля Бенитеса, «Ньюкасл»стремился выкупить игрока и прошлым летом, и в январе, но «Челси» отказал.

Сами лондонцы приобрели игрока у бразильского «Флуминенсе» за 6,3 миллиона фунтов. За последние три сезона он провел за «Челси» только 15 матчей в чемпионате Англии.

Недавно стало известно, что к Кенеди проявляют интерес «ПСЖ» и «Бавария».

Фото: Global Look Press

Источник: The Northern Echo