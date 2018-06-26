Златан Ибрагимович об игре сборной Швеции: «Чувствовал, что могу играть намного лучше, чем они»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал игру сборной Швеции на ЧМ-2018. Футболист уверен, что играет лучше своих бывших коллег по сборной.

«Первые матчи были другими, потому что я чувствовал, что могу играть намного лучше, чем они, естественно. И это чувство остается при мне. Но настает время, когда нужно дать ребятам поиграть и получать удовольствие.

Когда я пришел в сборную, мне были не рады. Я отличался от остальных. У меня была другая биография. Но я прошел через все это и стал капитаном своей национальной команды. Я к тому, что выше уже не бывает», – сказал Ибрагимович.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN