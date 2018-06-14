Массимилиано Аллегри: «По видео Головин показался мне хорошим игроком»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, комментируя трансферные слухи вокруг команды, оценил игру полузащитника ЦСКА Александра Головина. Коуч назвал россиянина хорошим игроком.

«По тем двум видео, что я видел с Головиным, мне он показался хорошим игроком.

Жоау Канселу? «Ювентус» всегда качественно работает на рынке, а когда трансферное окно будет закрыто, у меня будет боеспособный состав.

Обмен Игуаина на Икарди? Оба они отличные нападающие, но я всегда подчеркивал, что сейчас начинается чемпионат мира, рынок открывается после него. До ЧМ сложно что-то говорить.

Перин стал отличным подписанием. Останется ли Манджукич? Посмотрим», – сказал Аллегри.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Football Italia