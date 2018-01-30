Массимо Каррера: «Мечтаю о финале Лиги Европы с «Аталантой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, о каком финале Лиги Европы мечтает. Итальянец хочет встретиться в финале турнира с «Аталантой».

«Я выиграл чемпионат России, но проработал всего лишь год. Мне еще нужно многое сделать, чтобы обо мне узнали.

Максимович подходит «Спартаку». Нас ждет «Атлетик». Если мы пройдем их, доберемся до конца, то я мечтаю о финале Лиги Европы с «Аталантой», – сказал Каррера.

Каррера выступал за «Аталанту» с 1996 по 2003 год.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио