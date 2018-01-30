Массимо Каррера: «Мечтаю о финале Лиги Европы с «Аталантой»

Автор: Лидия Дидык 0

массимо

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, о каком финале Лиги Европы мечтает. Итальянец хочет встретиться в финале турнира с «Аталантой».

«Я выиграл чемпионат России, но проработал всего лишь год. Мне еще нужно многое сделать, чтобы обо мне узнали.

Максимович подходит «Спартаку». Нас ждет «Атлетик». Если мы пройдем их, доберемся до конца, то я мечтаю о финале Лиги Европы с «Аталантой», – сказал Каррера.

Каррера выступал за «Аталанту» с 1996 по 2003 год.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эмре Джан

Зарплата Эмре Джана в «Ювентусе», цена на Зе Луиша. Главные новости дня

Никола Максимович

«Наполи» хочет за Максимовича не менее 20 млн евро. Защитником интересуется «Спартак»

Никола Максимович

Никола Максимович пройдет медосмотр в «Спартаке»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 