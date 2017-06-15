«Динамо» объявило о переходе защитника «Штутгарта» Шуньича

«Динамо» официально объявило о переходе защитника «Штутгарта» Тони Шуньича. В России Шуньич известен по игре за «Кубань» в сезоне 2014/15.

Последние полгода он провел на правах аренды в «Палермо». За сборную Боснии и Герцеговины высоченный (193 см) центральный защитник сыграл 23 матча, последний – менее недели назад против сборной Греции в отборочной встрече ЧМ-2018.

«У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской Премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ. «Динамо» — один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой», — заявил Шуньич

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Динамо»

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