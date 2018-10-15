Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты алиментов бывшей супруге

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане. Об этом сообщил адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин.

По его словам, Тарасов должен выплатить его подзащитной алименты на общую сумму более 15 миллионов рублей.

«В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — заявил Сергей Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС