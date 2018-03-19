Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против видеоповторов

Автор: Лидия Дидык 0

Lazio

Болельщики «Лацио» выступили с акцией протеста против системы VAR. Фанаты собрались перед зданием Федерации футбола Италии и развернули несколько плакатов, выражающих недовольство использованием системы видеоповторов.

Акция продолжалась вплоть до начала встречи между «Лацио» и «Болоньей» (1:1). Болельщики также бойкотировали первые 15 минут матча.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Italian Football TV

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