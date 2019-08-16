Мюнхенская «Бавария» согласовала переход Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии». Немецкий клуб согласовал условия личного соглашения с 27-летним хавбеком.

Теперь чемпиону Германии осталось уладить несколько бюрократических моментов будущего перехода футболиста с сине-гранатовыми. За «Баварию» бразилец будет выступать на правах аренды. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Каталонский клуб заплатил 145 миллионов евро. В составе сине-гранатовых бразилец сыграл 76 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Esportes Brasil