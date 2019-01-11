Защитник «Рубина» осенью получал 12 тысяч рублей в месяц, с января — 250 тысяч

Защитник «Рубина» Игорь Калинин получал самую низкую зарплату в клубе этой осенью. С января его зарплата возросла.
Летом он расторг контракт с «Краснодаром» с компенсацией, поэтому согласился на 12 тысяч рублей в месяц – чуть выше МРОТ.
Он подписал контракт с «Рубином» в сентябре, но дебютировал за команду лишь 24 ноября. В 4 матчах он забил гол и сделал две голевые передачи.
За сентябрь-декабрь Калинин получил 48 тысяч рублей. Зимой «Рубин» переподписал с ним контракт и повысил зарплату до 250 тысяч рублей в месяц (3 млн рублей в год).
Фото: Global Look Press
Источник: «Бизнес Online»