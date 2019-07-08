«Ливерпуль» может подписать Харви Эллиота

Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиот может перейти в клуб английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» интересуется 16-летним форвардом.

Отмечается, что «Ливерпулю» осталось лишь согласовать с лондонцами сумму компенсации за подготовку Эллиота. В апреле, когда форварду исполнится 17, он сможет подписать свой первый профессиональный контракт сроком не более трех лет.

В борьбе за игрока юношеской сборной Англии «мерсисайдцы» опередили другие клубы АПЛ. Помимо английских команд, «Ливерпулю» также удалось обойти «Реал», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

Напомним, Харви Эллиот – самый молодой игрок в истории АПЛ. В мае он дебютировал в премьер-лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.

В прошедшем сезоне молодой форвард провел 2 матча в чемпионате Англии. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Twitter

Источник: The Telegraph