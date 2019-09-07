Оливье Жиру: «Мы все еще говорим о расизме и гомофобии в 2019 году. Пугает, какой мир мы оставим детям»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался по поводу главных проблем во французской Лиги 1. В последнее время на некоторых матчах чемпионата были замечены гомофобные баннеры.

32-летний форвард считает сложившуюся ситуацию неприемлемой. По его мнению, подобного рода плакаты не должны присутствовать на трибунах французских стадионов

«Не нужно все смешивать воедино. Песням фанатов уже много лет, мы не должны путать их с недавними баннерами. Я не понимаю то, что эти вещи оценивают одинаково», — отметил футболист.

«Можем ли мы сделать так, чтобы фанаты не пели эти песни? Я не знаю. Но баннеры с трибун убрать нужно. Необходимо научиться идентифицировать зачинщиков и не пускать их на стадионы», — считает Жиру.

«В Англии такого не могло произойти, там введены наказания, ограничивающие фанатов. В «Челси» один парень на стадионе кричал расистские оскорбления – ему пожизненно запретили вход на стадион. Вот решение. В 2019 году мы все еще говорим о проблемах расизма и гомофобии. Это означает, что мнение в обществе не до конца изменилось. Пугает, какой мир мы оставим для наших детей», — заключил Оливье.

В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей в чемпионате Англии. В его активе 2 гола и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro