Питер Крауч завершил карьеру

Автор: Анатолий Акулов 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч завершил футбольную карьеру. Экс-форвард поблагодарил всех за оказанную поддержку.

Крауч прокомментировал непростое решение. «После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал «твиттере» футболист.

Профессиональную карьеру Питер начинал в «Тоттенхэме». Позже он выступал за «КПР», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут». В 2009-м он вернулся в «Тоттенхэм». А спустя два года перебрался в «Сток Сити», в котором провел восемь с половиной сезонов. Последним его клубом стал «Бернли».

Напомним, за сборную Англии 38-летний Крауч провел 42 матча, в которых забил 22 мяча. В 2006 году в составе «Ливерпуля» он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. А в 2007-ом стал финалистом Лиги чемпионов, где его команда проиграла «Милану».

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» Питера Крауча

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