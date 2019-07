Питер Крауч завершил карьеру

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч завершил футбольную карьеру. Экс-форвард поблагодарил всех за оказанную поддержку.

Крауч прокомментировал непростое решение. «После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал «твиттере» футболист.

Профессиональную карьеру Питер начинал в «Тоттенхэме». Позже он выступал за «КПР», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут». В 2009-м он вернулся в «Тоттенхэм». А спустя два года перебрался в «Сток Сити», в котором провел восемь с половиной сезонов. Последним его клубом стал «Бернли».

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) July 12, 2019