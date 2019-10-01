Дом полузащитника «Атлетико» Томаса Парти ограбили

Автор: Анатолий Акулов 0

Дом ганского хавбека «матрасников» был ограблен неизвестными. Во время кражи футболист находился в Москве.

Инцидент случился накануне в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида. 26-летний игрок находился в российской столице, где готовился к матчу 2-го тура Лиги чемпионов.

Отмечается, что во время взлома в помещении находилась домработница. Грабители ей угрожали и вынесли в итоге деньги и другие ценности, находящиеся в помещении.

Напомним, сегодня в группе D команда Диего Симеоне встретится с «Локомотивом». Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Томас Парти провел 6 игр в чемпионате Испании. В его активе 1 забитый мяч.

Фото: Twitter
Источник: COPE

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