Массимилиано Аллегри о Мауро Икарди: «Трансферами занимается «Ювентус», летом я предпочитаю отдых на пляже»

Главный тренер «Ювентус» Массимилиано Аллегри отказался обсуждать возможный интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди. Специалист заявил, что он трансферами не занимается.
«Я ничего не знаю о трансферных делах. Летом я предпочитаю отдыхать на пляже. Клуб занимается игроками и осуществляет их трансферы.
Икарди – форвард, который умеет забивать, но возможность оценивать я оставляю Лучано Спаллетти, который тренирует его и знает лучше», – сказал Аллегри.
На этой неделе «Интер» лишил Икарди капитанской повязки. Также игрок не был включен в состав на матч Лиги Европы с «Рапидом».
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Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com