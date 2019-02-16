Массимилиано Аллегри о Мауро Икарди: «Трансферами занимается «Ювентус», летом я предпочитаю отдых на пляже»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Главный тренер «Ювентус» Массимилиано Аллегри отказался обсуждать возможный интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди. Специалист заявил, что он трансферами не занимается.

«Я ничего не знаю о трансферных делах. Летом я предпочитаю отдыхать на пляже. Клуб занимается игроками и осуществляет их трансферы.

Икарди – форвард, который умеет забивать, но возможность оценивать я оставляю Лучано Спаллетти, который тренирует его и знает лучше», – сказал Аллегри.

На этой неделе «Интер» лишил Икарди капитанской повязки. Также игрок не был включен в состав на матч Лиги Европы с «Рапидом».

Сегодня появилась информация, что в автомобиль жены и агента аргентинца Ванды Нары бросили камень.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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