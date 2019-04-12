Президент «Атлетико»: «Оскорбление ничем не оправдать. У Диего есть недостатки, и это один из них»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал, что думает о восьмиматчевой дисквалификации Диего Косты. Игрок пропустит 8 матчей за оскорбление судьи.

«Это плохие новости, но дисциплинарный комитет решил, что будет восемь матчей дисквалификации, значит – восемь. Мы попросим его быть аккуратнее. Таков футбол. Игроки легко заводятся, и такое бывает на поле. Оскорблений на поле не должно быть, но иногда они случаются.Таковы правила – за оскорбление судьи дают от четырех до восьми матчей. Полагаю, что комитету предоставили все необходимые доказательства. Я не ждал, что будет столько матчей, но если так решили – значит, на то были причины. Это обидно, потому что у всех игроков разный темперамент на поле. У Диего есть недостатки, и это один из них. Но это не оправдание. Оскорбление ничем не оправдать. Не думаю, что это повлияет на будущее Диего в «Атлетико». Первый раз кого-то дисквалифицируют, что ли? Не думаю, что если бы он выступал за другой клуб, к этому отнеслись бы по-другому. Не хочу оправдывать Диего, но иногда в жизни так бывает, что человек теряет рассудок», – подметил Сересо.

Игрок известен своим агрессивным поведением и вспыльчивым характером,и уже не в первый раз по этой причине получает дисквалификацию.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo