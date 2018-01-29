Алексей Сафонов: «У Вячеслава Караваева есть варианты в РФПЛ и Европе, через один-два дня все решится»

Агент защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева Алексей Сафонов рассказал о будущем своего клиента. По его словам, россиянин имеет несколько вариантов в РФПЛ и Европе.

«Пока не могу сказать, где Вячеслав продолжит карьеру. Есть варианты и в чемпионате России, и в Европе. Но не хочу спекулировать, подождите один-два дня, и все решится. В «Динамо» его точно не будет», — сказал Сафонов.

22-летний Караваев не отправился на сборы со «Спартой» и близок к смене клуба. В нынешнем сезоне он сыграл в трех матчах чемпионата Чехии.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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