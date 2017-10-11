Агент Озила рассказал, как проходят переговоры с «Арсеналом» о продлении контракта

Автор: Никита Воробьев 0

Месут Озил

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут рассказал, как проходят переговоры с клубом относительно нового контракта. Его клиент планирует провести еще как минимум два года в АПЛ.

«Озил хочет отыграть еще два или три года в Премьер лиге. Наши переговоры с «Арсеналом» продолжаются и идут в позитивном ключе», — сказал Согут.

Ранее «канониры» сделали предложение немцу, по которому он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

Соглашение Озила с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Санчес и Озил

Арсен Венгер: «Санчес и Озил либо продлят контракты, либо уйдут бесплатно в конце сезона»

Месут Озил

Месут Озил уйдет из «Арсенала» в статусе свободного агента по окончании сезона

Месут Озил

Месут Озил может продолжит карьеру в Италии уже зимой

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 