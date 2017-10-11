Агент Озила рассказал, как проходят переговоры с «Арсеналом» о продлении контракта

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут рассказал, как проходят переговоры с клубом относительно нового контракта. Его клиент планирует провести еще как минимум два года в АПЛ.
«Озил хочет отыграть еще два или три года в Премьер лиге. Наши переговоры с «Арсеналом» продолжаются и идут в позитивном ключе», — сказал Согут.
Ранее «канониры» сделали предложение немцу, по которому он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.
Соглашение Озила с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph