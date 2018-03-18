Артем Дзюба сможет сыграть против «Зенита» за 120 тысяч евро

Автор: Никита Воробьев 0

Артем Дзюба

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против сине-бело-голубых. Для этого футболисту или клубу придется заплатить 120 тысяч евро.

Отмечается, что такая же сумма прописана в соглашениях защитника Ивана Новосельцева и форварда Луки Джоджевича, также арендованных «Арсеналом» у «Зенита».

Встреча между командами запланирована на 22 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Артем Дзюба

Артем Дзюба и Иван Новосельцев завтра перейдут в тульский «Арсенал»

dzuba

Артем Дзюба перешел в «Арсенал»

Дзюба

Артем Дзюба: «Поставил цель – подготовиться и выступить на ЧМ-2018»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 