Артем Дзюба сможет сыграть против «Зенита» за 120 тысяч евро

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против сине-бело-голубых. Для этого футболисту или клубу придется заплатить 120 тысяч евро.

Отмечается, что такая же сумма прописана в соглашениях защитника Ивана Новосельцева и форварда Луки Джоджевича, также арендованных «Арсеналом» у «Зенита».

Встреча между командами запланирована на 22 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»