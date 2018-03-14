«Зенит» выплатит Роберто Манчини неустойку 9 млн евро в случае увольнения итальянца

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини получит солидную неустойку в случае увольнения из клуба. Руководство сине-бело-голубых должно будет выплатить итальянцу 9 млн евро.

Контракт Манчини с «Зенитом» истекает в конце сезона-2019/20. Зарплата итальянца в Санкт-Петербурге составляет 4,5 млн евро в год. Отмечается, что, по условиям соглашения, ему должна быть выплачена вся полагавшаяся сумма.

В настоящий момент «Зенит» под руководством Манчини идет на пятом месте в РФПЛ. 15 марта команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Первая встреча завершилась поражением со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»