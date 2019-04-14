Премьер-лига. 23-й тур. «Ростов» дома победил «Спартак»

«Ростов» принимал «Спартак» в 23-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча команд завершилась победой хозяев.

Премьер-лига. 23-й тур

РОСТОВ — СПАРТАК — 2:1 (1:1)

Ростов-на-Дону. 14 апреля.

Стадион: «Ростов-арена». 41097 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Паршивлюк, Сигурдссон, Чернов, Глебов (Зуев, 77), Норманн, Еременко, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 63), Попов (Сигурдарсон, 78).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Боккетти, Жиго, Рассказов, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Зобнин, Глушаков (Фернандо, 81), Мелкадзе, Луис Адриано, Зе Луиш (Ханни, 38).

Голы: 1:0 — Гацкан (13), 1:1 — Зобнин (27), 2:1 — Шомуродов (80).

Предупреждения: Паршивлюк (28), Глебов (45), Логашов (56), Еременко (61), Боккетти (64), Мелкадзе (77).

7 (2) удары (в створ) 10 (3)

13 фолы 10

8 угловые 2

0 офсайды 1

45 % владения мячом 55

В преддверии матча «Ростов» подготовил особенную программу для болельщиков. Все развлечения были посвящены выходу нового сезона «Игры Престолов». В продажу поступили специальные шарфы, на стадионе включали музыку из популярного сериала. Футболисты хозяев были воодушевлены таким представлением и забили быстрый гол. После углового Норманн переправил мяч на Гацкана, который вколотил футбольный снаряд в ворота. Сравнял счет Зобнин. Он вошел в штрафную «Ростова» и пробил в правый угол. Во втором тайме ростовчане владели преимуществом, которое вылилось в гол. На 80-й минуте Шомуродов замкнул передачу Еременко. Таким образом, «Ростов» прервал двухматчевую серию без побед и приблизился к «Спартаку» в таблице чемпионата России. У ростовчан 35 очков, у москвичей — 36.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»