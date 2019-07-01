Рамиль Шейдаев близок к переходу в «Динамо»

Автор: Анатолий Акулов 0

Азербайджанский форвард «Крыльев Советов» может покинуть команду. Нападающий может перейти в московское «Динамо».

Сообщается, что в приобретении футболиста сборной Азербайджана заинтересовано «Динамо». 23-летний футболист в скором времени пройдет в московском клубе медосмотр.

Руководство столичной команды ищет варианты усиления атакующей линии. Трансфер 23-летнего Шейдаева добавит вариативности действиям москвичей в атаке. Детали возможной сделки пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне форвард провел 20 матчей в чемпионате России. На его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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