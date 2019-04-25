Пол Скоулз может получить штраф за использование телефона

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, возможно, будет оштрафован. Он может получить наказание за использование мобильного телефона во время вождения автомобиля.

По информации источника, 44-летний англичанин, управляя автомобилем, заснял своего сына, который ел чипсы. Видео было выложено в инстаграм, однако позже запись была удалена.

Напомним, с 2003 года в Великобритании запрещено пользоваться телефоном во время вождения. За это нарушение Пол Скоулз может получить штраф в размере 200 фунтов и шести штрафных баллов.

В случае передачи дела в суд, закон предусматривает наказание вплоть до лишения водительских прав и штрафа до 1000 фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail