Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

В Америке прошел финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Обладателем Кубка стала сборная Мексики.

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду США со счетом 1:0. На 73-й минуте Рауль Хименес исполнил передачу на Хонатана Дос Сантоса, и тот точно пробил под перекладину.

Для сборной Мексики это уже 11-й титул в истории. Также этот трофей стал четвертым за последние шесть розыгрышей турнира.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Финал

Мексика — США — 1:0 (0:0)

8 июля. Чикаго. Стадион «Soldier Field».

Судья: Марио Эскобар (Гватемала).

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Родригес Аланис, Гуардадо (Рейес, 89), дос Сантос, Гальярдо, Хименес, Писарро (Родригес, 81), Антуна (Альварадо, 86).

США: Стеффен, Рим (Ловиц, 83), Миязга, Лонг, Кэннон, Брэдли, Пулишич, Маккенни, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Рольдан, 61), Арриола.

Гол: дос Сантос, 73.

Таким образом, Мексика завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ в восьмой раз. На счету сборной США шесть побед.

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс