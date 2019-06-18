РПЛ не будет расширять лигу до 18 команд

РПЛ, скорее всего, не будет увеличивать количество команд до 18. В лиге хотят сохранить текущее количество клубов.

Сообщается, что рабочая группа, созданная по этому вопросу, пришла к выводу, что можно увеличить количество матчей, сохранив нынешнее число команд – 16. Прорабатываются три основных варианта реформирования расписания игр.

Первый – после окончания двухкругового турнира последняя команда лиги вылетает, оставшиеся делятся на три пятерки. Первая пятерка разыгрывает четыре места в еврокубки, вторая – оставшуюся путевку в Лигу Европы, в третьей определяются вылетающие команды.

Второй – клубы проводят турнир в один круг, потом делятся на восьмерки и играют в два круга. В первой восьмерке определяются участники еврокубков, во второй – вылетающие в ФНЛ.

Третий – команды проводят двухкруговой турнир, а потом делятся на восьмерки и проводят один круг. Сейчас такой формат проводится в Польше.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»