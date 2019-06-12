Луиш Каштру близок к назначению в «Шахтер»

Португальский специалист может продолжить карьеру в украинском чемпионате. В его услугах заинтересован донецкий «Шахтер».

После ухода Паоло Фонсеки в «Рому», руководство «горняков» .продолжает поиски главного тренера. Приоритетным вариантом считается наставник «Витории Гимарайнш».

Сообщается, что Луиш Каштру уже прибыл на Украину, чтобы согласовать детали 2-летнего контракта с донецким клубом. При этом «Шахтер», скорее всего, не будет платить отступные за португальского тренера в размере 1 миллиона евро.

Стороны договорились о продлении аренды 20-летнего бразильского защитника «горняков» Додо в «Витории» еще на сезон. В прошедшем сезоне Каштру занял вместе с клубом 5-е место в чемпионате Португалии. В 34 матчах команда набрала 52 очка.

Фото: «Twitter»

Источник: Guimaraes Digital