«Зенит» интересуется защитниками «Наполи» Эльсеидом Хюсаем и Мариу Руем

Защитники «Наполи» Эльсеид Хюсай и Мариу Руй могут покинуть команду этим летом. На футболистов претендует «Зенит».

Сообщается, что «Зенит» и «Шальке» уже запрашивали информацию о футболистах. Однако, на выбор игроков может повлиять участие питерцев в Лиге чемпионов.

В приобретении Хюсая также заинтересован «Атлетико». Однако, мадридцы предлагают аренду албанца. Этот вариант не устроит ни «Наполи», ни агента футболиста, учитывая наличие предложений от других команд.

В прошедшем сезоне Руй провел 20 матчей в чемпионате Италии. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Хюсай отыграл 27 встреч, в которых отметился 2-мя ассистами.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioNapoli24