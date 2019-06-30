«Зенит» интересуется защитниками «Наполи» Эльсеидом Хюсаем и Мариу Руем

Автор: Анатолий Акулов 0

Защитники «Наполи» Эльсеид Хюсай и Мариу Руй могут покинуть команду этим летом. На футболистов претендует «Зенит».

Сообщается, что «Зенит» и «Шальке» уже запрашивали информацию о футболистах. Однако, на выбор игроков может повлиять участие питерцев в Лиге чемпионов.

В приобретении Хюсая также заинтересован «Атлетико». Однако, мадридцы предлагают аренду албанца. Этот вариант не устроит ни «Наполи», ни агента футболиста, учитывая наличие предложений от других команд.

В прошедшем сезоне Руй провел 20 матчей в чемпионате Италии. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Хюсай отыграл 27 встреч, в которых отметился 2-мя ассистами.

Фото: Global Look Press
Источник: CalcioNapoli24

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Руслан Малиновский может перейти в «Наполи»

Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони интересуются «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»

«Реал» хочет подписать Фабиана Руиса

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 