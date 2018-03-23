В «Монако» опровергли слухи о продаже клуба Рыболовлевым

Автор: Никита Воробьев 0

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал слухи о том, что владелец клуба Дмитрий Рыболовлев может продать клуб. Он опроверг данную информацию.

«По поводу слухов о футбольном клубе «Монако», появившихся в СМИ в последние дни, Клуб заявляет, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже ФК «Монако», ни о покупке ФК «Милан».

Факты важнее слухов. Клуб в целом сегодня нацелен на финал Кубка лиги и борьбу за квалификацию в Лигу чемпионов», — сказал Васильев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рыболоволев намерен продать «Монако» за 500 млн евро, чтобы купить «Милан».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Монако»

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